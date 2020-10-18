Следственный комитет выясняет причины мора рыбы в Калмыкии

Следователи Следственного управления Следственного комитета России ведут проверку по факту массового мора рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище Калмыкии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК России по республике.

Власти Калмыкии также создали межведомственную группу для выяснения причин экологического бедствия, рассказал «Подъёму» министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Очир Джамбинов.