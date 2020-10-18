Следственный комитет выясняет причины мора рыбы в Калмыкии
Следователи Следственного управления Следственного комитета России ведут проверку по факту массового мора рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище Калмыкии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК России по республике.
Власти Калмыкии также создали межведомственную группу для выяснения причин экологического бедствия, рассказал «Подъёму» министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Очир Джамбинов.
«Мы разбираемся в ситуации. Создали межведомственную группу, чтобы понять, что там произошло. Туда выехали специалисты Минприроды, отдел охраны окружающей среды и экологии, вместе с представителями района, муниципального образования. Забрали пробы воды. Факт действительно имеет место. Пока не можем сказать что-то определённое, что послужило причиной. Ни в коем случае не оставим без внимания такое ЧП. Разбираемся», - отметил министр.
Ранее в Сеть попало видео местного жителя, который снял усыпанный мертвой рыбой берег Аршань-Зельменского водохранилища. Очевидцы отметили зловоние, которое распространяется на несколько километров от водоема. Население считает возможной причиной гибели рыбы выбросы волгоградских заводов и фабрик.
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