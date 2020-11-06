Водитель в Москве совершил больше 100 нарушений ПДД за год

Сотрудники московской Госавтоинспекции задержали водителя, у которого оказалось больше 100 нарушений правил дорожного движения за год. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ, нарушитель был остановлен на одной из улиц столицы, при проверке документов выяснилось, что с начала нынешнего года мужчина нарушил ПДД 128 раз, а штрафы не оплачивал.

Нарушителя остановили на улице Архитектора Власова, при проверке документов выяснилось, что в 2020 году мужчина нарушил ПДД 128 раз, в отношении него было составлено 169 административных протоколов об уклонении от исполнения административного наказания.