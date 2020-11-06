Водитель в Москве совершил больше 100 нарушений ПДД за год
Сотрудники московской Госавтоинспекции задержали водителя, у которого оказалось больше 100 нарушений правил дорожного движения за год. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ, нарушитель был остановлен на одной из улиц столицы, при проверке документов выяснилось, что с начала нынешнего года мужчина нарушил ПДД 128 раз, а штрафы не оплачивал.
Нарушителя остановили на улице Архитектора Власова, при проверке документов выяснилось, что в 2020 году мужчина нарушил ПДД 128 раз, в отношении него было составлено 169 административных протоколов об уклонении от исполнения административного наказания.
После передачи информации в ФСИН, водитель уплатил имеющуюся у него задолженность, она составила 234,5 тысячи рублей.
Согласно опросу фонда «Общественное мнение», более половины россиян - 53% - полагают, что в России следует ужесточить наказания для водителей за нарушения ПДД. При этом, 48% респондентов уверены, что эта мера позволит снизить количество аварий.
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