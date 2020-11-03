Министр юстиции признался в получении штрафов за нарушение ПДД

По словам Чуйченко, его неоднократно штрафовали за нарушение ПДД в 1990-х годах, когда он работал адвокатом и много времени проводил за рулем. Однако министр признался, что штрафы ему приходят и сейчас.

Ранее Чуйченко заявил, что минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях составит 500 рублей, передает RT.

