Министр юстиции признался в получении штрафов за нарушение ПДД

Министр юстиции России Константин Чуйченко иногда получает штрафы за нарушение правил дорожного видения. Глава ведомства признался в этом в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24». Передача была посвящена будущему КоАП и в частности повышению штрафов для нарушителей на дорогах.

Дорожные камеры в Москве автоматически начнут штрафовать за непристегнутый ремень

По словам Чуйченко, его неоднократно штрафовали за нарушение ПДД в 1990-х годах, когда он работал адвокатом и много времени проводил за рулем. Однако министр признался, что штрафы ему приходят и сейчас.

Ранее Чуйченко заявил, что минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях составит 500 рублей, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Штрафы ГибддМинюст РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры