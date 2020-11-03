Министр юстиции признался в получении штрафов за нарушение ПДД
Министр юстиции России Константин Чуйченко иногда получает штрафы за нарушение правил дорожного видения. Глава ведомства признался в этом в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24». Передача была посвящена будущему КоАП и в частности повышению штрафов для нарушителей на дорогах.
По словам Чуйченко, его неоднократно штрафовали за нарушение ПДД в 1990-х годах, когда он работал адвокатом и много времени проводил за рулем. Однако министр признался, что штрафы ему приходят и сейчас.
Ранее Чуйченко заявил, что минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях составит 500 рублей, передает RT.
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