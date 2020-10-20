Во взрослых поликлиниках Москвы внедряется цифровой помощник врачей
Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) начинает работать во взрослых поликлиниках Москвы. Об этом в ходе посещения городской поликлиники №68 рассказал Сергей Собянин. Мэр прибыл в медучреждение вместе Германом Грефом - президентом ПАО «Сбербанк», который стал партнером в реализации проекта искусственного интеллекта.
Градоначальник подчеркнул, что созданы цифровые протоколы лечения по большинству нозологий, а также пакетные назначения, лабораторные, диагностические направления к другим врачам, охватывающим большинство нозологий.
«И "Сбер" создал систему искусственного интеллекта – подсказок врачебных решений. Теперь надо соединить огромные массивы данных, которые есть у нас, цифровые потоки, протоколы, а также назначения, и обучать эту машину, совместив эти технологии», - отметил мэр столицы.
Собянин выразил уверенность в том, что это даст колоссальный эффект по качеству диагностики, лечению и дальнейшему ведению пациентов. Причем в основе этого, как подчеркнул мэр, будут лежать не субъективные характеристики, а мнения лучших врачей страны страны.
Градоначальник добавил, что столичны власти много лет занимались созданием цифровой базы. Это единая медицинская информационная система ЕМИАС, которая охватила все решения в рамках медицинской системы, вплоть до записи к врачу.
«Следующим этапом была создана электронная цифровая карта пациента, и сегодня все - практически 100% - пациентов её имеют», - подчеркнул мэр.
Сергей Собянин также напомнил, что результаты своих анализов и исследований КТ, МРТ пациенты тоже могут получать в электронном виде.
Напомним, ранее стало известно, что совершеннолетние жители Москвы теперь могут просматривать информацию о своих прививках в электронной медицинской карте. Туда оперативно будут загружаться сведения обо всех вакцинациях, которые были сделаны в государственных медучреждениях. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Кроме того, доступны для ознакомления иммунодиагностические тесты. До сих пор пользователи электронной медкарты имели возможность доступа только к прививочной истории своих детей. Новые возможности избавят москвичей от необходимости личного визита в поликлиники.
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