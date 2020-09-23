Депутат МГД: Москвичи могут синхронизировать свои гаджеты с электронной медкартой

С синхронизацией гаджетов с электронной медицинской картой (ЭМК) следить за здоровьем станет проще. Об этом рассказала главврач поликлиники №3, депутат Мосгордумы Елена Самышина. Она подчеркнула, что у жителей столицы появилась возможность напрямую синхронизировать данные дневников здоровья Apple Health и Google Fit с электронной медицинской картой.

«Есть много заболеваний, при которых пациентам нужно вести постоянный дневник наблюдений. К примеру, измерять давление, температуру, уровень сахара в крови, а также записывать все тревожные симптомы. Гаджеты с передачей данных в электронную медицинскую карту – это хороший и удобный вариант, который избавит пациентов как от забот с фиксацией необходимой информации, так и от необходимости не забывать свои записи при походе к врачу», - подчеркнула Самышина.

Депутат Мосгордумы добавила, что раньше для передачи данных нужно было устанавливать дополнительное мобильное приложение «ЕМИАС Коннект». А теперь пользователи могут настроить синхронизацию прямо в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Информация будет автоматически передаваться в раздел «Мои дневники» и будет доступна в веб-версии медкарты и в приложении. Отметим, пока система работает в тестовом режиме.