Депутат МГД: Москвичи могут синхронизировать свои гаджеты с электронной медкартой
С синхронизацией гаджетов с электронной медицинской картой (ЭМК) следить за здоровьем станет проще. Об этом рассказала главврач поликлиники №3, депутат Мосгордумы Елена Самышина. Она подчеркнула, что у жителей столицы появилась возможность напрямую синхронизировать данные дневников здоровья Apple Health и Google Fit с электронной медицинской картой.
«Есть много заболеваний, при которых пациентам нужно вести постоянный дневник наблюдений. К примеру, измерять давление, температуру, уровень сахара в крови, а также записывать все тревожные симптомы. Гаджеты с передачей данных в электронную медицинскую карту – это хороший и удобный вариант, который избавит пациентов как от забот с фиксацией необходимой информации, так и от необходимости не забывать свои записи при походе к врачу», - подчеркнула Самышина.
Депутат Мосгордумы добавила, что раньше для передачи данных нужно было устанавливать дополнительное мобильное приложение «ЕМИАС Коннект». А теперь пользователи могут настроить синхронизацию прямо в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Информация будет автоматически передаваться в раздел «Мои дневники» и будет доступна в веб-версии медкарты и в приложении. Отметим, пока система работает в тестовом режиме.
Напомним, электронная медицинская карта с 26 июня стала доступна для жителей российской столицы на смартфонах, горожане смогут сами вносить данные о своем здоровье в ЭМК. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она напомнила, что доступ к электронным медицинским картам на портале mos.ru открыт гражданам с 14 января текущего года.
В общей сложности сформировано свыше 10 миллионов электронных медкарт, а более 650 тысяч москвичей уже оформили доступ к своим медицинским данным.
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