Во Владимирской области запретили запускать беспилотники

Запрет не коснется органов власти, подведомственных им структур, организаций, выполняющих гособоронзаказ или контролирующих работу объектов инфраструктуры, а также организаций, работающий по договору с властями.

Ранее стало известно, что российские власти озаботились возможностью использования мобильной связи для управления беспилотными летательными аппаратами. Сейчас идёт обсуждение этой темы с операторами сотовой связи.

Минцифры России обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников. Бесконтрольное применение радиоэлектронных средств для защиты объектов от беспилотников рискованно, заявил на этом фоне генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

