Беспилотники в РФ могут подключить к сотовым сетям

Как отмечают эксперты, сотовые сети распространены на огромных площадях и больше всего подходят для управления «дальнобойными» беспилотниками. В этом случае дроны можно будет использовать для доставки почты, посылок, продуктов.

Однако камнем преткновения могут стать антироссийские санкции, констатировали участники совещания рабочей группы ГКРЧ. Ограничительные меры не позволяют модернизировать программное обеспечение оборудования БПЛА. Ещё одна проблема - разрывы в покрытии сотовых сетей. Это мешает установки устойчивой связи на высотах свыше 150–200 метров.

