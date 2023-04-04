Беспилотники в РФ могут подключить к сотовым сетям

Российские власти озаботились возможностью использования мобильной связи для управления беспилотными летательными аппаратами. Сейчас идёт обсуждение этой темы с операторами сотовой связи.

Как выяснили «Известия», это следует из протокола заседания рабочей группы Государственной комиссии по радиочастотам, которая рассматривает вопросы обеспечения БПЛ связью. Операторы высказали готовность обеспечивать связью системы управления дронов при условии оснащения их SIM-картами или eSIM.

Шадаев: пилотные проекты по сотовой связи 5G начнутся в городах России в 2025 году

Как отмечают эксперты, сотовые сети распространены на огромных площадях и больше всего подходят для управления «дальнобойными» беспилотниками. В этом случае дроны можно будет использовать для доставки почты, посылок, продуктов.

Однако камнем преткновения могут стать антироссийские санкции, констатировали участники совещания рабочей группы ГКРЧ. Ограничительные меры не позволяют модернизировать программное обеспечение оборудования БПЛА. Ещё одна проблема - разрывы в покрытии сотовых сетей. Это мешает установки устойчивой связи на высотах свыше 150–200 метров.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ТехнологииСотовые ОператорыБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры