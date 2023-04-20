В Воронежской области отменили салют на День Победы
Власти Воронежской области решили провести парад Победы, но отменили праздничный салют, сообщил в своем Telegram-канале глава пресс-службы регионального правительства Артем Сокольников.
По его словам, власти попросили местных жителей не публиковать в Сети фотографии, связанные с мерами безопасности.
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы ранее отменили в Херсонской области. Врио губернатора Владимир Сальдо напомнил, что в регионе действует военное положение.
Власти Крыма и Севастополя по соображениям безопасности отказались проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на День Победы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru