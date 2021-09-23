Минздрав Нижегородской области заявил о начале четвёртой волны коронавируса
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram заявил, что в регионе началась четвёртая волна коронавируса.
По его словам, рост количества заразившихся очень быстрый, при этом тяжёлых случаев стало больше, чем в первые три волны, что означает и большее количество летальных исходов.
«Смерть не щадит ни пожилых, ни молодых. Вакцина - высокий шанс остаться в живых», - заключил Мелик-Гусейнов.
Ранее о начале четвёртой волны коронавируса заявил глава Минздрава республики Карелия Михаил Охлопков.
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