Ещё в трех регионах РФ заговорили о продлении нерабочих дней

Власти трёх российских регионов не исключают продления периода нерабочих дней после 7 ноября. Об этом объявили главы Республики Коми, Амурской и Ульяновской областей.

Так, губернатор Ульяновской области Алексей Русских предположил, что продлить нерабочие дни придётся, если не удастся сбить в регионе рост инфицирования коронавирусом. Эту позицию он озвучил на заседании штаба по развитию области.

По данным оперативного штаба, за последние 24 часа в Ульяновской области выявлено 564 новых случая коронавируса, 570 человек выздоровели, умерли 15.

Губернатор Амурской области Василий Орлов высказался в похожем ключе. По его словам, нерабочие дни могут быть продлены в зависимости от эпидемиологической ситуации на момент окончания недели. Более того, Орлов не исключил введение жёсткого локдауна.

Руководитель Коми Владимир Уйба заявил, вопрос продления нерабочих дней будет решаться 6 ноября в зависимости от статистики оп распространению заболевания.

Первым субъектом федерации, который решил продлить нерабочие дни на неделю, стала ранее Новгородская область.

