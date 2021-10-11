Власти Татарстана ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
Глава управления Роспотребнадзора по республике Татарстан Марина Патяшина подписала постановление, согласно которому с 11 октября для отдельных категорий граждан вакцинация против COVID-19 стала обязательной, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, прививку от коронавируса следует сделать сотрудникам медицинских и образовательных организаций, соцучреждений, работникам транспортной и строительной сферы, энергетики, промышленных предприятий и заведений общепита, сельского хозяйства.
Кроме того, вакцинироваться обязаны сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, граждане старше 60 лет, студенты, направляющиеся на производственную практику за пределы образовательной организации.
Руководителям поручено вакцинировать не менее 80% персонала, первую прививку сотрудники должны получить до 9 ноября, вторую дозу - до 7 декабря.
Ранее в Татарстане ввели QR-коды для посещения кафе, кинотеатров, концертных залов, массовых спортивных мероприятий, ТЦ и фитнес-центров.
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