Власти Саратовской области введут QR-коды для посещения общественных мест

«При посещении массовых мероприятий и общественных мест гражданам необходимо предъявить либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, либо QR-код, подтверждающий перенесенную инфекцию, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации», — цитирует сообщение ТАСС.

С 25 октября по 11 ноября ограничения будут действовать для посещения объектов культуры, 29 октября-11 ноября — для посещения предприятий общепита, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, фитнес-центров, бассейнов и аквапарков. Исключение составят организации на территории аэропорта, железнодорожного и автовокзала.

