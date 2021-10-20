Власти Саратовской области введут QR-коды для посещения общественных мест
Жители Саратовской области с 25 октября смогут посещать общественные места только при наличии QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«При посещении массовых мероприятий и общественных мест гражданам необходимо предъявить либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, либо QR-код, подтверждающий перенесенную инфекцию, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации», — цитирует сообщение ТАСС.
С 25 октября по 11 ноября ограничения будут действовать для посещения объектов культуры, 29 октября-11 ноября — для посещения предприятий общепита, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, фитнес-центров, бассейнов и аквапарков. Исключение составят организации на территории аэропорта, железнодорожного и автовокзала.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+34 073 / сут.
Умерли
226 тыс.+1 028 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 231 / сут.
- В Госдуме поддержали продление заморозки накопительной части пенсий
- Минздрав: Помощь пациентам с COVID-19 оказывают около 650 тыс. медработников
- В Кремле допускают встречу Путина и Байдена до конца года
- СМИ: На Украине запретят физлицам пополнять депозиты рублями
- Талибы в Москве подтвердили свои обязательства
- Пропавшую на Урале школьницу нашли живой
- Арестованный Саакашвили решил продолжить голодовку
- Заммэра Ракова обосновала новые COVID-меры защитой уязвимых москвичей
- Футбольный клуб «Тамбов» признан банкротом
- Суточная COVID-статистика в Москве приближается к 6000 случаев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru