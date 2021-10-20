Власти Саратовской области введут QR-коды для посещения общественных мест

Жители Саратовской области с 25 октября смогут посещать общественные места только при наличии QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«При посещении массовых мероприятий и общественных мест гражданам необходимо предъявить либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, либо QR-код, подтверждающий перенесенную инфекцию, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации», — цитирует сообщение ТАСС.

С 25 октября по 11 ноября ограничения будут действовать для посещения объектов культуры, 29 октября-11 ноября — для посещения предприятий общепита, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, фитнес-центров, бассейнов и аквапарков. Исключение составят организации на территории аэропорта, железнодорожного и автовокзала.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСаратовская Область
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