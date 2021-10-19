В Башкирии для посещения рынков введут QR-коды
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому в регионе будут ужесточены ограничения, введённые из-за коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В частности, с 25 октября посещение розничных рынков (кроме сельскохозяйственных и специализированных продовольственных) станет возможным только при предъявлении QR-кода о вакцинации или справки о перенесённом коронавирусе.
Кроме того, QR-код или справку с 1 декабря нужно будет предъявить при заселении в санатории и дома отдыха.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти видят долю своей ответственности за недостаточный уровень вакцинации от коронавируса в стране, сообщают «Невские новости».
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