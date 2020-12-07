Эрмитаж потерял 80 процентов посетителей из-за пандемии

Эрмитаж из-за пандемии коронавируса недосчитался 80% посетителей. В текущем году посетителями музея стали 836 тысяч, годом ранее этот показатель составлял 4,9 миллиона. Об этом рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Вместе с тем у музея появилось 70 миллионов онлайн-посетителей, сообщает «Интерфакс».