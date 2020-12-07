Эрмитаж потерял 80 процентов посетителей из-за пандемии

Эрмитаж из-за пандемии коронавируса недосчитался 80% посетителей. В текущем году посетителями музея стали 836 тысяч, годом ранее этот показатель составлял 4,9 миллиона. Об этом рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Вместе с тем у музея появилось 70 миллионов онлайн-посетителей, сообщает «Интерфакс».

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Ранее власти Санкт-Петербурга посоветовали не приезжать туристам в город на Новый год, объявив, что с 30 декабря по 3 января полностью не будут работать кафе, бары и рестораны, пишут «Известия». В оставшиеся дни каникул они смогут работать с 6 утра до 19:00. С начала декабря в городе не работают также музеи и выставочные пространства.


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