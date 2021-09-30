Власти Псковской области не исключили ввод локдауна

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе через 2-3 недели могут ввести, однако власти желают избежать подобных мер, сообщает пресс-служба областного правительства.

По его словам, пока речь идёт об ужесточении антиковидных ограничений. В частности, из-за роста новых случаев COVID-19 школы и колледжи муниципалитетов, в которых зафиксирован высокий уровень заражений, до 11 октября отправляются на дистанционное обучение.

Ведерников добавил, что с 4 октября в регионе вводится недельный запрет на проведение спортивных и религиозных мероприятий.

Ранее власти Самарской области объявили, что с 11 октября в регионе вводятся QR-коды для посещения кино и концертов.