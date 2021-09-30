Власти Псковской области не исключили ввод локдауна
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе через 2-3 недели могут ввести, однако власти желают избежать подобных мер, сообщает пресс-служба областного правительства.
По его словам, пока речь идёт об ужесточении антиковидных ограничений. В частности, из-за роста новых случаев COVID-19 школы и колледжи муниципалитетов, в которых зафиксирован высокий уровень заражений, до 11 октября отправляются на дистанционное обучение.
Ведерников добавил, что с 4 октября в регионе вводится недельный запрет на проведение спортивных и религиозных мероприятий.
Ранее власти Самарской области объявили, что с 11 октября в регионе вводятся QR-коды для посещения кино и концертов.
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