Власти Приморья ограничат въезд в Находку из-за COVID-19
Частично ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за большого числа случаев заражения коронавирусной инфекцией решили власти Приморья. Как пишет ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства края, подчеркнув, что ограничения начнут действовать с 8 мая.
В частности, будет ограничен въезд и выезд людей из Находки, а также введена система контроля за проживающими в городе. Помимо этого, там приостанавливается работа ТЦ. Исключение составят продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости, пишет RT.
В управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю подчеркнули, что темпы роста числа инфицированных COVID-19 в Находке почти вдвое превышают среднекраевые и составляют 16,4%. Между тем, в Находке дополнительно развернуто 40 больничных коек, оснащенных восемью аппаратами искусственной вентиляции легких, сообщает Газета.ру.
Добавим, по последним данным, число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки в Приморском крае увеличилось на 49 и составило 684 человека.
Между тем, ранее НСН писала, что В Омске главный врач больницы № 1, где была зафиксирована вспышка коронавируса среди медперсонала, покинул свою должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Уточняется, что главврач написал заявление на увольнение по собственному желанию, отметив, что не смог обеспечить своим сотрудникам необходимую защиту от инфекции.
Вспышка произошла при нарушении мер безопасности при тестировании на коронавирус, в частности, на видеозаписях зафиксировано нарушение социальной дистанции.
По словам главы регионального Минздрава Ирины Солдатовой, не ожидается, что вспышка станет более масштабной. Министр добавила, что тестирование уже показало отрицательный результат у 70% медиков учреждения.
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