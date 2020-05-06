Власти Приморья ограничат въезд в Находку из-за COVID-19

Частично ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за большого числа случаев заражения коронавирусной инфекцией решили власти Приморья. Как пишет ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства края, подчеркнув, что ограничения начнут действовать с 8 мая.

В частности, будет ограничен въезд и выезд людей из Находки, а также введена система контроля за проживающими в городе. Помимо этого, там приостанавливается работа ТЦ. Исключение составят продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости, пишет RT.

В управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю подчеркнули, что темпы роста числа инфицированных COVID-19 в Находке почти вдвое превышают среднекраевые и составляют 16,4%. Между тем, в Находке дополнительно развернуто 40 больничных коек, оснащенных восемью аппаратами искусственной вентиляции легких, сообщает Газета.ру.

Добавим, по последним данным, число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки в Приморском крае увеличилось на 49 и составило 684 человека.