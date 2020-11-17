Власти Подмосковья рассказали о росте рождаемости

В Подмосковье с начала года уровень рождаемости вырос на 10,5%, сообщили в региональном Минздраве. С января по сентябрь в области родились почти на 6,5 тысяч детей больше, чем за этот же период год назад.

Глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова расскзала, какие факторы поспособствовали росту рождаемости. Всего же с начала года в Московской области появились на свет 60 тысяч детей.

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«В Подмосковье работает развитая сеть роддомов и перинатальных центров, оснащённых современным медицинским оборудованием, созданы комфортные и безопасные условия для беременных, рожениц и новорождённых. Кроме того, на выбор родителям предоставляются подарочный набор или денежная выплата. В результате всё больше будущих мам выбирают наши учреждения родовспоможения», - цитирует ее слова «Радио 1».

Между тем, Росстат зафиксировал рост рождаемости в сентябре почти во всех регионах страны. Впервые в текущем году число появившихся на свет младенцев превысило число родившихся за аналогичный месяц прошлого года.

Так, в сентябре 2020 года в России родилось 130 тысяч 476 младенцев, что на 9 тысяч превышает показатели сентября 2019-го и почти на 4 тысячи больше, чем в августе этого года. В статистическом ведомстве добавили, что лидерами по рождаемости стали Краснодарский край, Новосибирская область и Дагестан, Башкирия и Приморский край.

Кроме того, в Росстате отметили, что в целом в сентябре текущего года прирост рождаемости зафиксирован в 14 регионах Центрального федерального округа. При этом, исключениями стали Москва, Костромская, Смоленская и Ярославская области.

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ФОТО: https://www.flickr.com/
ТЕГИ:ДемографияРождаемость
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