Власти Подмосковья рассказали о росте рождаемости

«В Подмосковье работает развитая сеть роддомов и перинатальных центров, оснащённых современным медицинским оборудованием, созданы комфортные и безопасные условия для беременных, рожениц и новорождённых. Кроме того, на выбор родителям предоставляются подарочный набор или денежная выплата. В результате всё больше будущих мам выбирают наши учреждения родовспоможения», - цитирует ее слова «Радио 1».



Между тем, Росстат зафиксировал рост рождаемости в сентябре почти во всех регионах страны. Впервые в текущем году число появившихся на свет младенцев превысило число родившихся за аналогичный месяц прошлого года.



Так, в сентябре 2020 года в России родилось 130 тысяч 476 младенцев, что на 9 тысяч превышает показатели сентября 2019-го и почти на 4 тысячи больше, чем в августе этого года. В статистическом ведомстве добавили, что лидерами по рождаемости стали Краснодарский край, Новосибирская область и Дагестан, Башкирия и Приморский край.



Кроме того, в Росстате отметили, что в целом в сентябре текущего года прирост рождаемости зафиксирован в 14 регионах Центрального федерального округа. При этом, исключениями стали Москва, Костромская, Смоленская и Ярославская области.

