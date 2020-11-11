Власти Подмосковья потратят 10% бюджета на борьбу с COVID-19

На борьбу с коронавирусом в Подмосковье направят 10% областного бюджета, заявил глава региона Андрей Воробьев на форму «Сильные идеи для нового времени».

По его словам, в денежном выражении сумма составит 60 миллиардов рублей. «На эти деньги мы могли бы построить детские сады, школы, дороги. Они ушли на средства индивидуальной защиты, медикаменты, врачей, поддержку бизнеса», – цитирует губернатора «Радио 1».

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Он также объяснил введенные в Подмосковье ограничения. Воробьев подчеркнул, что власти не хотят ограничивать свободу людей, но хотят сохранить жизни. «Многие врачи сейчас не живут дома. Они до сих пор живут в гостиницах, у них пока нет возможности вернуться домой, - напомнил он.

Губернатор заявил, что удаленный режим останется, однако не полностью. По его словам, человеку важно оставаться в коммуникации, общаться, поэтому не стоит возводить удаленный режим в абсолют.

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Фото: Скриншот с youtube.com
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