Власти Подмосковья не считают критичной ситуацию с COVID-19 в детсадах и школах

Ранее Воробьев заявил, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Московской области выросло за семь дней по сравнению с предыдущей неделей почти в полтора раза.

Губернатор добавил, что дал поручение областному Минздраву развернуть больничные койки и приобрести лекарства.

В то же время, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнет меняться к лучшему.

