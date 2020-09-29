Власти Подмосковья не считают критичной ситуацию с COVID-19 в детсадах и школах
В подмосковных школах есть случаи заражения коронавирусом, но ситуация некритичная, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Поэтому в течение недели будем информировать вас, коллеги, и жителей по дальнейшей ситуации», – цитирует «Радио 1» слова главы региона.
Он отметил, в День Московской области, который пройдет 4 октября, власти решили не организовывать праздничные мероприятия. Вместо этого решено поздравить отличившихся работников предприятий.
Ранее Воробьев заявил, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Московской области выросло за семь дней по сравнению с предыдущей неделей почти в полтора раза.
Губернатор добавил, что дал поручение областному Минздраву развернуть больничные койки и приобрести лекарства.
В то же время, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнет меняться к лучшему.
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