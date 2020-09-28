В Подмосковье за проезд без масок выписали штрафы на 10 миллионов рублей

С начала месяца оштрафованы около двух тысяч граждан на общую сумму около десяти миллионов рублей.

Ранее глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что около 30% процентов жителей Московской области имеют иммунитет к коронавирусу. По его словам, этого недостаточно для сдерживания пандемии.

Ученый отметил, что многие люди не сталкивались с новой инфекцией, а переболевшие с ослабленным иммунитетом могут заболеть повторно, передает «Радио 1».

Викулов также призвал не считать рост заражений COVID-19 второй волной, так как это «растянутый хвост первой волны».

Ранее глава комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики Андрей Голубев заявил, что дополнительные ограничения из-за коронавируса в Подмосковье вводить не нужно, достаточно соблюдать действующие рекомендации.

