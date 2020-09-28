В Подмосковье за проезд без масок выписали штрафы на 10 миллионов рублей
В подмосковном транспорте вновь начали штрафовать на пять тысяч рублей нарушителей масочного режима, передает «Радио 1».
Как рассказала старший инспектор административно-пассажирской инспекции Елена Макарова, для получения штрафа нужно проигнорировать предупреждение инспекторов, а также не купить маску у водителя общественного транспорта.
«Когда люди видят, что мы заходим в транспортное средство, то сразу надевают маски, доставая их из сумок и карманов. В день бригада проверяет до 50 транспортных средств и штрафует всего одного-двух человек», - рассказала она.
С начала месяца оштрафованы около двух тысяч граждан на общую сумму около десяти миллионов рублей.
Ранее глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что около 30% процентов жителей Московской области имеют иммунитет к коронавирусу. По его словам, этого недостаточно для сдерживания пандемии.
Ученый отметил, что многие люди не сталкивались с новой инфекцией, а переболевшие с ослабленным иммунитетом могут заболеть повторно, передает «Радио 1».
Викулов также призвал не считать рост заражений COVID-19 второй волной, так как это «растянутый хвост первой волны».
Ранее глава комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики Андрей Голубев заявил, что дополнительные ограничения из-за коронавируса в Подмосковье вводить не нужно, достаточно соблюдать действующие рекомендации.
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