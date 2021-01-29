Власти Петербурга продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет
Руководство Санкт-Петербурга объявило о продлении режима обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет до конца февраля. Об этом сообщает ТАСС.
Власти города также сохранили обязательную дистанционную работу для этой категории граждан. Кроме того, организациям в Петербурге до конца месяца рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для максимального числа работников.
До 15 мая текущего года продлен запрет на групповое посещение детьми до 16 лет театров и цирков. Все жители города по-прежнему будут обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.
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