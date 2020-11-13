Власти Петербурга призвали диаспоры не выносить армяно-азербайджанский конфликт на улицы

В комитете также прокомментировали акцию по Невском проспекте, на которой граждане РФ и Азербайджана скандировали связанные с Нагорным Карабахом лозунги. По словам председателя комитета Олега Капитанова, все участники акции установлены и привлечены к административной ответственности.

Власти города также напомнили, что в Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусом действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что быстрое признание вины и обещание наказать виновных со стороны Азербайджана позволило Москве принять извинения за сбитый вертолёт, пишет «Свободная пресса».

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма рассказал НСН, чем обусловлено беспрецедентное миролюбие Москвы относительно российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном.

