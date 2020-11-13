Власти Петербурга призвали диаспоры не выносить армяно-азербайджанский конфликт на улицы
Власти Санкт-Петербурга призвали не выносить свою позицию по Нагорному Карабаху на улицы города. В комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики отметили, что публичные акции на эту тему могут спровоцировать конфликт между представителями различных диаспор, передает «Интерфакс».
В комитете также прокомментировали акцию по Невском проспекте, на которой граждане РФ и Азербайджана скандировали связанные с Нагорным Карабахом лозунги. По словам председателя комитета Олега Капитанова, все участники акции установлены и привлечены к административной ответственности.
Власти города также напомнили, что в Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусом действует запрет на проведение массовых мероприятий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что быстрое признание вины и обещание наказать виновных со стороны Азербайджана позволило Москве принять извинения за сбитый вертолёт, пишет «Свободная пресса».
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма рассказал НСН, чем обусловлено беспрецедентное миролюбие Москвы относительно российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru