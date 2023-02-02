Власти Петербурга объяснили сбой в работе городских сервисов
Сбой в функционировании некоторых информационных систем Санкт-Петербурга произошел в четверг, 2 февраля из-за технических проблем. Неисправной оказалась одна из баз хранения данных, сообщает РБК со ссылкой на комитет по информатизации и связи Северной столицы.
Электронные сервисы временно не работают в связи с переносом и копированием данных на исправные системы хранения. Процедура может занять определённое время, констатировали в комитете.
Сегодня утром, в частности, перестали загружаться городские официальные сайты «Здоровье петербуржца», «Наш Санкт-Петербург», сервис для отправки обращений в мэрию. В свою очередь, картографические ресурсы не демонстрировали перемещение общественного транспорта. Кроме того, возникли проблемы с оплатой автомобильных парковок.
Как отмечает НСН, ранее на этой неделе, восстановил работу после сбоя сервис подписки OnlyFans, на котором публикуется, в том числе, откровенный контент.
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