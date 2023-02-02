Власти Петербурга объяснили сбой в работе городских сервисов

Сбой в функционировании некоторых информационных систем Санкт-Петербурга произошел в четверг, 2 февраля из-за технических проблем. Неисправной оказалась одна из баз хранения данных, сообщает РБК со ссылкой на комитет по информатизации и связи Северной столицы.

Электронные сервисы временно не работают в связи с переносом и копированием данных на исправные системы хранения. Процедура может занять определённое время, констатировали в комитете.