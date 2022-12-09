«Есть большое подозрение»: Аналитик связал проблемы у ВК с Роскомнадзором
Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» рассказал, почему в последние дни запрещенный Facebook в России стал доступен, а во «ВКонтакте» сбои.
Сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», которые наблюдаются в пятницу утром у пользователей из разных городов России, могут быть связаны с неполадками на технических средствах Роскомнадзора, сообщил в эфире НСН директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.
Сегодня утром по данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбои в работе соцсети ВК наблюдаются в ряде российских городов. Пользователи сообщили о проблемах в работе мобильной и браузерной версии соцсети, плохо работало приложение и плохо грузились страницы. Как следует из данных Downdetector, сбои наблюдались в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Тюмени и Ростове-на-Дону.
«Это вопрос открытый и непонятный, что происходит. Несколько дней назад наблюдались сбои с доступом не только в соцсеть ВКонтакте, серверы которой находится на территории России, но и к другим сервисам, которые находятся за границей. Складывается ощущение, что сбои происходят не в самой соцсети «ВКонтакте», а у операторов связи на оборудовании или, скорее всего, на оборудовании Роскомнадзора. Есть технические средства предотвращения угроз – это то, благодаря чему Роскомнадзор блокирует в том числе сайты. Есть большое подозрение, что эти проблемы могут быть вызваны неполадками на этом сервисе. Например, вчера ряд пользователей короткое время фиксировали свободный доступ к запрещенному в России Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией в России). У кого-то неожиданно начали работать уведомления, кто-то в принципе начал легко заходить на эти площадки», - рассказал Зыков.
Позднее «ВКонтакте» сообщила НСН, что ее сервисы работают нормально. Сбои в работе соцсети отмечались также 4 и 7 декабря.
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