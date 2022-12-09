«Есть большое подозрение»: Аналитик связал проблемы у ВК с Роскомнадзором

«Это вопрос открытый и непонятный, что происходит. Несколько дней назад наблюдались сбои с доступом не только в соцсеть ВКонтакте, серверы которой находится на территории России, но и к другим сервисам, которые находятся за границей. Складывается ощущение, что сбои происходят не в самой соцсети «ВКонтакте», а у операторов связи на оборудовании или, скорее всего, на оборудовании Роскомнадзора. Есть технические средства предотвращения угроз – это то, благодаря чему Роскомнадзор блокирует в том числе сайты. Есть большое подозрение, что эти проблемы могут быть вызваны неполадками на этом сервисе. Например, вчера ряд пользователей короткое время фиксировали свободный доступ к запрещенному в России Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией в России). У кого-то неожиданно начали работать уведомления, кто-то в принципе начал легко заходить на эти площадки», - рассказал Зыков.

Позднее «ВКонтакте» сообщила НСН, что ее сервисы работают нормально. Сбои в работе соцсети отмечались также 4 и 7 декабря.

