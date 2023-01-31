OnlyFans восстановил работу в России
31 января 202316:35
Сервис подписки OnlyFans, на котором публикуется, в том числе, весьма откровенный контент, восстановил работу своего ресурса в России, сообщают российские СМИ.
Ранее при попытке зайти на портал пользователь получал сообщение об ошибке 403 (доступ запрещен), однако зайти на сайт можно было при помощи VPN-сервисов.
Ранее Роскомнадзор заблокировал в РФ сайты ЦРУ и ФБР за распространение материалов, содержащих фейки и дискредитирующих Вооружённые силы России, сообщает RT.
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31 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru