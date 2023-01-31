OnlyFans восстановил работу в России

Ранее при попытке зайти на портал пользователь получал сообщение об ошибке 403 (доступ запрещен), однако зайти на сайт можно было при помощи VPN-сервисов.

Ранее Роскомнадзор заблокировал в РФ сайты ЦРУ и ФБР за распространение материалов, содержащих фейки и дискредитирующих Вооружённые силы России, сообщает RT.

