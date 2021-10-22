Власти Пермского края объявили нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября
Власти Пермского края введут нерабочие дни с 25 октября и до 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель руководителя администрации губернатора региона Мария Геворгян.
Жители края смогут посещать заведения общепита, концертные клубы и торговые центры только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание. Ограничения не коснутся несовершеннолетних, однако этой категории населения придется подтверждать свой возраст, предъявив паспорт.
«С 30 октября возможно введение обязательной самоизоляции для жителей, которые по тем или иным причинам не могут привиться», — добавила Геворгян. Мера не будет распространяться на переболевших граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru