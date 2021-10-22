В Нижегородской области введут нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября
Нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября введут в Нижегородской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Губернатор региона Глеб Никитин внес соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба областного правительства.
В период нерабочих дней работу продолжат непрерывно действующие, медицинские и аптечные организации, учреждения социального обслуживания, органы государственной власти, музеи, находящиеся на открытом воздухе объекты в зоопарках. Заведения общепита смогут осуществлять доставку.
«Для тех, кто вынужден приостановить свою деятельность, предусмотрены эффективные меры поддержки, в частности, выплата месячного МРОТ на каждого работника», — сообщил Никитин.
Как отметил глава региона, в области уже развернуто более 9 100 коек для лечения больных с COVID-19, процент свободного коечного фонда сокращается, увеличивается число пациентов на кислороде и ИВЛ, растут показатели смертности.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. При этом главы регионов могут продлевать выходные, исходя из ситуации с заболеваемостью.
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