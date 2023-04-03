Кремль подтвердил проведение Парада Победы на Красной площади 9 мая
Администрация президента России официально объявила о проведении военного парада на Красной площади 9 мая по случаю 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля в связи с открытием аккредитации представителей средств массовой информации на освещение мероприятий.
Генеральная репетиция Парад Победы назначена на 7 мая на Красной площади. Заявки на аккредитацию могут подать отечественные СМИ, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре, а также зарубежные журналисты, которые имеют аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ.
Аккредитации оканчивается в полдень по московскому времени 12 апреля. Как подчеркнули в Кремле, подача заявки ещё не означает автоматического получения разрешения на освещение мероприятий, посвящённых 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru