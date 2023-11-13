Власти опровергли информацию о попытке захода ДРГ в Белгородскую область

Ранее Telegram-канал «Romanov Лайт» опубликовал видео с автомобилем УАЗ с литерами «Z», который якобы был уничтожен в Шебекинском районе Белгородской области во время попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы.

Во время оперативного совещания губернатор обратился к первому заместителю главы округа Андрею Ноздрачеву, спросив, произошел ли какой-либо инцидент на границе Шебекино ночью. Чиновник ответил отрицательно.

«Еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт», — указал Гладков.

Между тем власти Белгородской области временно запретили продажу и использование пиротехнических изделий, пишет RT.

