Власти опровергли информацию о попытке захода ДРГ в Белгородскую область
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о попытке диверсантов прорваться на территорию региона в ночь на понедельник. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Telegram-канал «Romanov Лайт» опубликовал видео с автомобилем УАЗ с литерами «Z», который якобы был уничтожен в Шебекинском районе Белгородской области во время попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы.
Во время оперативного совещания губернатор обратился к первому заместителю главы округа Андрею Ноздрачеву, спросив, произошел ли какой-либо инцидент на границе Шебекино ночью. Чиновник ответил отрицательно.
«Еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт», — указал Гладков.
Между тем власти Белгородской области временно запретили продажу и использование пиротехнических изделий, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru