СМИ: Украинские диверсанты пытались прорваться в Брянскую область
29 сентября 202317:44
Порядка 50 украинских диверсантов пытались зайти на территорию России около поселка Лугового Брянской области, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, российские военные не допустили прорыва границы и отбросили диверсантов за российскую территорию.
По словам губернатора региона Александра Богомаза, никто из российских военных не пострадал, пишет 360.
Ранее в Приморском крае задержали диверсантов, которые пытались поджечь военкомат в городе Артеме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru