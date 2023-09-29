СМИ: Украинские диверсанты пытались прорваться в Брянскую область

Порядка 50 украинских диверсантов пытались зайти на территорию России около поселка Лугового Брянской области, пишет Telegram-канал Mash.

Российские войска ликвидировали диверсантов ВСУ в Херсонской области

По информации издания, российские военные не допустили прорыва границы и отбросили диверсантов за российскую территорию.

По словам губернатора региона Александра Богомаза, никто из российских военных не пострадал, пишет 360.

Ранее в Приморском крае задержали диверсантов, которые пытались поджечь военкомат в городе Артеме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
ТЕГИ:УкраинаДиверсияВСУБрянская Область

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