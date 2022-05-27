Власти Омской области отменили масочный режим

Обязательный масочный режим отменили в Омской области. Об этом сообщил глава региона Александр Бурков.

В Петербурге отменят масочный режим с 27 мая

Как отметил губернатор, соответствующее решение было принято региональным оперштабом по борьбе с распространением коронавируса.

«Начиная с марта, мы на каждом оперштабе поднимали вопрос об отмене масочного режима, и наконец-то нас услышали! Считаю, что для этого в нашем регионе созданы все необходимые условия», — написал Бурков в своем Telegram-канале.

При этом режим повышенной готовности из-за эпидобстановки продлен в регионе до 30 июня, пишет RT.

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ФОТО: pixabay.com
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