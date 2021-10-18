Власти Омской области объявили о вводе QR-кодов
18 октября 202116:54
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что с начала ноября в регионе будет введена система QR-кодов, сообщает РИА Новости.
По его словам, код или справка о вакцинации потребуется для посещения кинотеатров, музеев и концертных залов.
Ранее власти Красноярского края объявили, что с 1 ноября в регионе начнут действовать QR-коды для допуска на культурные и спортивные мероприятия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru