Власти Омской области объявили о вводе QR-кодов

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что с начала ноября в регионе будет введена система QR-кодов, сообщает РИА Новости.

По его словам, код или справка о вакцинации потребуется для посещения кинотеатров, музеев и концертных залов.

Ранее власти Красноярского края объявили, что с 1 ноября в регионе начнут действовать QR-коды для допуска на культурные и спортивные мероприятия.

