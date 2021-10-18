Власти Омской области объявили о вводе QR-кодов

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что с начала ноября в регионе будет введена система QR-кодов, сообщает РИА Новости.

По его словам, код или справка о вакцинации потребуется для посещения кинотеатров, музеев и концертных залов.

Ранее власти Красноярского края объявили, что с 1 ноября в регионе начнут действовать QR-коды для допуска на культурные и спортивные мероприятия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омская ОбластьКоронавирусКарантин
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