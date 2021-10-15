Власти Мурманской области ужесточили ограничения по коронавирусу
Посещение спортивных соревнований в Мурманской области с 18 октября станет возможным только при наличии QR-кода, сообщает региональный оперштаб.
В сообщении говорится, что речь идёт о спортивных соревнованиях, проводимых в закрытых помещениях, которые разрешено заполнять только на 30%. Кроме QR-кода или сертификата о вакцинации можно предъявить справку о перенесённом коронавирусе не более шести месяцев назад, либо отрицательный ПЦР-тест (срок действия – три дня).
Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет.
Ранее управление Роспотребнадзора по Иркутской области объявило об обязательной вакцинации для ряда категорий населения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru