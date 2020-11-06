Власти Москвы отметили тревожную тенденцию роста заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве вызывает тревогу. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что 6 ноября Москва впервые с середины мая преодолела отметку в 6 тысяч новых выявленных случаев COVID-19. Кроме того, Ракова подчеркнула, что на этой неделе фиксируется и рост числа госпитализаций, пишет ТАСС.

«Если за прошлую неделю прирост за семь дней составлял минус 0,7% по новым случаям и 1,9% по госпитализациям, то за четыре дня этой недели эти показатели выросли до 24% и 9% соответственно», - подчеркнула заммэра столицы.

Также Анастасия Ракова рекомендовала жителям столицы – на фоне роста заболеваемости COVID-19 в городе – отложить походы по магазинам и отказаться от посещения массовых мероприятий. Она добавила, что временная возможность не ходить в школу для детей не означает, что им можно гулять по кино и магазинам, отмечают argumenti.ru.

«Дистанционное обучение введено для защиты их здоровья, и им необходимо вести себя соответствующе. Нам всем нужно нести ответственность за себя и за здоровье своих близких», - добавила Ракова.

Резюмируя, заммэра Москвы добавила, что лечение в московских больницах проходят около 180 детей с коронавирусной инфекцией, из них 11 находятся в реанимации.