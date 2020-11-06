Власти Москвы отметили тревожную тенденцию роста заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве вызывает тревогу. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что 6 ноября Москва впервые с середины мая преодолела отметку в 6 тысяч новых выявленных случаев COVID-19. Кроме того, Ракова подчеркнула, что на этой неделе фиксируется и рост числа госпитализаций, пишет ТАСС.
«Если за прошлую неделю прирост за семь дней составлял минус 0,7% по новым случаям и 1,9% по госпитализациям, то за четыре дня этой недели эти показатели выросли до 24% и 9% соответственно», - подчеркнула заммэра столицы.
Также Анастасия Ракова рекомендовала жителям столицы – на фоне роста заболеваемости COVID-19 в городе – отложить походы по магазинам и отказаться от посещения массовых мероприятий. Она добавила, что временная возможность не ходить в школу для детей не означает, что им можно гулять по кино и магазинам, отмечают argumenti.ru.
«Дистанционное обучение введено для защиты их здоровья, и им необходимо вести себя соответствующе. Нам всем нужно нести ответственность за себя и за здоровье своих близких», - добавила Ракова.
Резюмируя, заммэра Москвы добавила, что лечение в московских больницах проходят около 180 детей с коронавирусной инфекцией, из них 11 находятся в реанимации.
К слову, ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что перчатки не защищают от заражения коронавирусом, а наоборот, помогают заразиться другими заболеваниями, что раньше предотвращала естественная защита рук, пишет «Интерфакс».
«Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект. Нет вируса на поверхностях, ни на дверных ручках, руками он не передается. Серьезные исследования на эту тему были проведены. Смысл очень плохой в перчатках - люди страдают дерматитом. Руки - наша защита, часть врожденного иммунного ответа», - сказал Зверев.
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