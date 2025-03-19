Власти Минусинска призвали к эвакуации несколько улиц из-за паводка
Резкое потепление привело к бурному таянию снега на территории Красноярского края. В результате в черте Минусинска вышла из берегов река Минусинка, вода размыла земляную насыпь сообщили в управлении МЧС по региону.
В ведомстве предупредили об угрозе подтопления 120 жилых домов. К месту направлена аэромобильная группировка МЧС в составе 50 сотрудников и восьми единиц техники, включая два плавсредства и насосную станцию.
В целом привлечены больше 200 спасателей и 57 единиц техники, подготовлены два пункта временного размещения. Власти призвали к эвакуации жителей домов на четырех улицах Минусинска.
В конце января Telegram-канал Mash сообщил, что половодье в Центральной России началось в этом году на три месяца раньше обычного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru