Власти Минусинска призвали к эвакуации несколько улиц из-за паводка

Резкое потепление привело к бурному таянию снега на территории Красноярского края. В результате в черте Минусинска вышла из берегов река Минусинка, вода размыла земляную насыпь сообщили в управлении МЧС по региону.

В ведомстве предупредили об угрозе подтопления 120 жилых домов. К месту направлена аэромобильная группировка МЧС в составе 50 сотрудников и восьми единиц техники, включая два плавсредства и насосную станцию.