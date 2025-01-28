СМИ: В Центральной России начались паводки
Половодье в Центральной России началось на три месяца раньше обычного, сообщил Telegram-канал Mash.
Так, наблюдается подъем уровня воды в реки Десна, из-за чего произошло частичное затопление набережноц в Брянске. Кроме того, в Рязани залила пристань река Ока, а в Твери река Валдайка снесла мост. Также в Воронеже закрыли мост из-за повышения уровня воды в реке Дон.
Таких аномалий в России не было уже 111 лет. Причем, по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, декабрьские снегопады лишь усугубили ситуацию.
Возможно половодье в Тюменской, Курганской и частично Омской областях. Переполнены водохранилища на севере Казахстана, где абсолютная отметка уровня воды достигла 138,07 метра, превысив критические показатели. Угрожают паводки и Оренбургской области, где воду могут начать сбрасывать на Орск.
Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок заявил, что аномально теплый январь может быть связан с выбросами газа после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru