СМИ: В Центральной России начались паводки

Так, наблюдается подъем уровня воды в реки Десна, из-за чего произошло частичное затопление набережноц в Брянске. Кроме того, в Рязани залила пристань река Ока, а в Твери река Валдайка снесла мост. Также в Воронеже закрыли мост из-за повышения уровня воды в реке Дон.

Таких аномалий в России не было уже 111 лет. Причем, по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, декабрьские снегопады лишь усугубили ситуацию.

Возможно половодье в Тюменской, Курганской и частично Омской областях. Переполнены водохранилища на севере Казахстана, где абсолютная отметка уровня воды достигла 138,07 метра, превысив критические показатели. Угрожают паводки и Оренбургской области, где воду могут начать сбрасывать на Орск.

Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок заявил, что аномально теплый январь может быть связан с выбросами газа после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

