Власти Липецкой области заявили, что подразделения ЧВК «Вагнер» покинули регион
25 июня 202313:31
По данным властей Липецкой области, формирования частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» оставили территорию Липецкой области.
Об этом сообщается в Telegram-канале регионального кабмина.
«Подразделения ЧВК «Вагнер», остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что к концу понедельника в Липецкой области намерены восстановить все участки дорог, разрушенные на фоне ситуации с частной военной компанией «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru