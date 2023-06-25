Власти Липецкой области заявили, что подразделения ЧВК «Вагнер» покинули регион

По данным властей Липецкой области, формирования частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» оставили территорию Липецкой области.

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Об этом сообщается в Telegram-канале регионального кабмина.

«Подразделения ЧВК «Вагнер», остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что к концу понедельника в Липецкой области намерены восстановить все участки дорог, разрушенные на фоне ситуации с частной военной компанией «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:РегионыЧВКЧВК "Вагнер"

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