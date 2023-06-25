В Липецкой области планируют восстановить все разрушенные дороги уже в понедельник

«Сегодня же движение восстановлено на всех участках. Где требовалось, засыпали грунтом, положили щебень. Асфальт завтра восстановят. Я думаю, что к концу дня завтрашнего асфальт будет уже везде», - заявил собеседник агентства.



Администрация региона также опровергла большой масштаб разрушений.



«Информация о масштабном разрушении дорог и тем более мостов в регионе, распространенная в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности», – сообщается в в Telegram-канале липецкой администрации.



Накануне Сеть облетели кадры, на которых местные коммунальщики принялись чинить дороги, раскопанные днем тракторами. В соцсетях публикуют видео, на которых экскаваторы засыпают свежие ямы, вырытые ранее для остановки движения военных колонн «оркестрантов».

