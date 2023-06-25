В Липецкой области возобновили автобусное сообщение

В Липецкой области возобновлено автобусное сообщение по всем направлениям, сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что практически все рейсы на данный момент выполняются по расписанию, некоторые из них были отменены перевозчиками самостоятельно.

24 июня были отменены все автобусные рейсы из региона в Воронежскую область, а также маршруты по направлению в Москву и Тулу.