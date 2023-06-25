В Липецкой области возобновили автобусное сообщение

В Липецкой области возобновлено автобусное сообщение по всем направлениям, сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что практически все рейсы на данный момент выполняются по расписанию, некоторые из них были отменены перевозчиками самостоятельно.

24 июня были отменены все автобусные рейсы из региона в Воронежскую область, а также маршруты по направлению в Москву и Тулу.

«Автодор»: сохраняются ограничения движения по трассе М-4 «Дон»

Все ограничения движения сняты на трассах Краснодарского края, сообщили в Госавтоинспекции региона. При этом ограничения движения по трассе М-4 «Дон» сохраняются в Московской и Тульской областях, сообщает «Автодор», передает RT.

Также восстановлено движение транспорта по трассе Таганрог - Ростов-на-Дону, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минтранса РФ
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