В Липецкой области возобновили автобусное сообщение
В Липецкой области возобновлено автобусное сообщение по всем направлениям, сообщили в правительстве региона.
Отмечается, что практически все рейсы на данный момент выполняются по расписанию, некоторые из них были отменены перевозчиками самостоятельно.
24 июня были отменены все автобусные рейсы из региона в Воронежскую область, а также маршруты по направлению в Москву и Тулу.
Все ограничения движения сняты на трассах Краснодарского края, сообщили в Госавтоинспекции региона. При этом ограничения движения по трассе М-4 «Дон» сохраняются в Московской и Тульской областях, сообщает «Автодор», передает RT.
Также восстановлено движение транспорта по трассе Таганрог - Ростов-на-Дону, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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