Власти Курской области опровергли фейк о «массовом наборе землекопов»

По информации Telegram-канала «Война с фейками», большинство таких объявлений размещает Центр информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины. Его почерк выдают, в том числе, своеобразные грамматические обороты.

Как передает RT, в региональном правительстве заявили, что в области достаточно рабочих для выполнения разных задач. Кроме того, вакансии обычно предлагаются через другие каналы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», даже телеканал CNN попался на уловку и распространил информацию, что в Курской области проводится массовый набор землекопов.

