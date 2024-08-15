Власти Курской области опровергли фейк о «массовом наборе землекопов»

Власти Курской области опровергли информационные вбросы о массовом наборе рабочих для рытья окопов. Такого рода объявления на этой неделе в большом количестве появились на российском интернет-сервисе «Авито».

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По информации Telegram-канала «Война с фейками», большинство таких объявлений размещает Центр информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины. Его почерк выдают, в том числе, своеобразные грамматические обороты.

Как передает RT, в региональном правительстве заявили, что в области достаточно рабочих для выполнения разных задач. Кроме того, вакансии обычно предлагаются через другие каналы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», даже телеканал CNN попался на уловку и распространил информацию, что в Курской области проводится массовый набор землекопов.

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СотрудникиВСУКурская Область

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