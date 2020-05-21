Карантин в Краснодарском крае продлили до 6 июня

На Кубани с 23 мая внутри муниципалитетов будет снят режим карантина, действующий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как пишет ТАСС, об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом, он подчеркнул, что для лиц пожилого возраста, а также тех, кто имеет хронические заболевания, действие ограничений сохраняется. Также Кондратьев добавил, что в крае продолжит действовать и запрет на передвижение между муниципалитетами.

Напомним, ранее стало известно, что режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за COVID-19, продлен до 6 июня.

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Ранее НСН писала, что мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, что заниматься спортом на улице и прогуливаться можно будет тогда, когда количество новых случаев заражения коронавирусом сократится хотя бы до сотен, а не будет исчисляться тысячами. Об этом градоначальник рассказал эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, по словам Собянина, чтобы разрешить такие активности, должно снизиться количество тяжелых больных в стационарах. Он считает рискованным разрешение прогулок раньше времени, и призвал к осторожности в этом вопросе во избежание новой волны заболевания COVID-19.

Мэр также призвал горожан носить маски и перчатки не только в магазинах или в общественном транспорте, но и на улице, хотя, в отличие от первых двух вариантов, последний пока имеет характер рекомендации.


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ФОТО: pixabay.com
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