Карантин в Краснодарском крае продлили до 6 июня

Ранее НСН писала, что мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, что заниматься спортом на улице и прогуливаться можно будет тогда, когда количество новых случаев заражения коронавирусом сократится хотя бы до сотен, а не будет исчисляться тысячами. Об этом градоначальник рассказал эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, по словам Собянина, чтобы разрешить такие активности, должно снизиться количество тяжелых больных в стационарах. Он считает рискованным разрешение прогулок раньше времени, и призвал к осторожности в этом вопросе во избежание новой волны заболевания COVID-19.

Мэр также призвал горожан носить маски и перчатки не только в магазинах или в общественном транспорте, но и на улице, хотя, в отличие от первых двух вариантов, последний пока имеет характер рекомендации.



