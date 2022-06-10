Власти Крыма заявили о получении регионом статуса транзитной территории

«Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса», — заявил советник в беседе с РИА Новости.

Крючков подчеркнул, что Крым впервые стал транзитной территорией.

Ранее российские силы в ходе спецоперации на Украине установили контроль над Херсонской областью и территориями Запорожья. Благодаря этому между Крымом и этими регионами восстановилось прерванное в 2014 году грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение, пишет РИА ФАН.

