Власти Крыма заявили о получении регионом статуса транзитной территории

Крым со взятием под контроль Россией регионов юга Украины и возобновлением транспортного сообщения обрел статус транзитной территории. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

В Запорожской области запустят железнодорожное сообщение с Крымом

«Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса», — заявил советник в беседе с РИА Новости.

Крючков подчеркнул, что Крым впервые стал транзитной территорией.

Ранее российские силы в ходе спецоперации на Украине установили контроль над Херсонской областью и территориями Запорожья. Благодаря этому между Крымом и этими регионами восстановилось прерванное в 2014 году грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ТранспортКрым
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