В Запорожской области запустят железнодорожное сообщение с Крымом

Представитель областной ВГА подчеркнул, что между регионом и полуостровом будут курсировать грузовые и пассажирские составы.

«Автобусное, грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено. Это позволит значительно разгрузить автомобильные пункты пропуска», — указал Рогов.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о создании условий для возобновления железнодорожного сообщения между Россией, Донбассом, регионами Украины и Крымом. Как отметил министр, движение осуществляется на шести участках, уже началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон, пишет «Свободная пресса». Шойгу подчеркнул, что Минобороны совместно с РЖД восстановили железнодорожные участки общей протяженностью 1200 км, отмечает Ura.ru.

