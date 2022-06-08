В Запорожской области запустят железнодорожное сообщение с Крымом
Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Представитель областной ВГА подчеркнул, что между регионом и полуостровом будут курсировать грузовые и пассажирские составы.
«Автобусное, грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено. Это позволит значительно разгрузить автомобильные пункты пропуска», — указал Рогов.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о создании условий для возобновления железнодорожного сообщения между Россией, Донбассом, регионами Украины и Крымом. Как отметил министр, движение осуществляется на шести участках, уже началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон, пишет «Свободная пресса». Шойгу подчеркнул, что Минобороны совместно с РЖД восстановили железнодорожные участки общей протяженностью 1200 км, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 259 / сут.
Умерли
380 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 135 / сут.
- Референдум о вхождении Запорожской области в состав России проведут в текущем году
- В Запорожской области запустят железнодорожное сообщение с Крымом
- Байден подтвердил участие в саммите НАТО в Мадриде
- В США заявили о смерти «американской мечты» из-за санкций
- Более десяти человек погибли при сходе поезда с рельсов в Иране
- Турция отказалась одобрить принятие в НАТО стран без позиции по терроризму
- Хакер RaHDIt рассказал о разногласиях между офисом Зеленского и военными
- СМИ: «Аэрофлот» закупит у ОАК 300 самолетов российского производства
- Школы Мелитополя с 1 сентября перейдут на русский язык
- Франция подписала «Соглашение Артемиды» по освоению Луны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru