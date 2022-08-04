Власти Крыма создали рабочую группу по охране курортного сезона

Решение об усилении безопасности отдыхающих было принято после инцидента с атакой беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что штаб Черноморского флота беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал непосредственно из Севастополя.

