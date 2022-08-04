Власти Крыма создали рабочую группу по охране курортного сезона
В Крыму создали межведомственную рабочую группу по обеспечению безопасности курортного сезона, сообщает сайт правительства региона.
Новая структура будет отвечать за патрулирование акватории Черного моря, экскурсионную деятельность и ряд других, связанных с безопасностью вопросов.
Руководителем рабочей группы назначен вице-премьер регионального правительства Игорь Михайличенко.
В её состав также войдут руководитель Минкурортов Крыма Вадима Волченко, главы администраций прибрежных муниципалитетов, а также представители ФСБ, МВД и МЧС.
Решение об усилении безопасности отдыхающих было принято после инцидента с атакой беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что штаб Черноморского флота беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал непосредственно из Севастополя.
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