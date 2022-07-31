Сенатор Ковитиди: Штаб ЧФ атаковали с территории Севастополя
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила РИА Новости, что штаб Черноморского флота беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал непосредственно из Севастополя.
«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя», — цитирует политика Газета.ru.
Сенатор рассказала, что власти Севастополя ведут поиск организаторов удара. По ее мнению, их найдут уже к вечеру.
«Виновные будут наказаны, будут сделаны пролонгированные выводы», — заявила Ольга Ковитиди.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале заявил, что в результате взрыва в штабе Черноморского флота (ЧФ), произошедшего после атаки беспилотника, число пострадавших увеличилось до шести человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru