Сенатор Ковитиди: Штаб ЧФ атаковали с территории Севастополя

«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя», — цитирует политика Газета.ru.

Сенатор рассказала, что власти Севастополя ведут поиск организаторов удара. По ее мнению, их найдут уже к вечеру.

«Виновные будут наказаны, будут сделаны пролонгированные выводы», — заявила Ольга Ковитиди.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале заявил, что в результате взрыва в штабе Черноморского флота (ЧФ), произошедшего после атаки беспилотника, число пострадавших увеличилось до шести человек.

