Сенатор Ковитиди: Штаб ЧФ атаковали с территории Севастополя

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила РИА Новости, что штаб Черноморского флота беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал непосредственно из Севастополя.

Штаб Черноморского флота атакован со стороны Украины

«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя», — цитирует политика Газета.ru.

Сенатор рассказала, что власти Севастополя ведут поиск организаторов удара. По ее мнению, их найдут уже к вечеру.

«Виновные будут наказаны, будут сделаны пролонгированные выводы», — заявила Ольга Ковитиди.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале заявил, что в результате взрыва в штабе Черноморского флота (ЧФ), произошедшего после атаки беспилотника, число пострадавших увеличилось до шести человек.

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ФОТО: Ковитиди
ТЕГИ:АтакаБеспилотникиСевастопольОльга Ковитиди
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