Власти Крыма просят смягчить требования Роспотребнадзора к туротрасли

По мнению Аксенова, данные требования невыполнимы для большинства организаций, работающих с туристами. Также Аксенов выразил несогласие с предписанием, согласно которому при выявлении зараженных в отеле или санатории он будет перепрофилирован в обсерватор. Кроме того, невозможным Аксенов назвал и требования к соблюдению дистанции на пляже.

Лидер Крыма объявлял о неготовности региона к приему туристов еще в начале мая; тогда же он отметил сложность выполнения правил санитарной безопасности. НСН передавала, что в воскресенье 24 мая Аксенов заявлял о необходимости приезжающим в Крым "бесцельно" оплачивать свое пребывание в обсерваторе.

