Власти Крыма опровергли дефицит топлива в регионе
Сообщения в соцсетях об отсутствии топлива и росте цен на него на АЗС Крыма не соответствуют действительности. О этом заявил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Он утверждает, что эти фейки раскручивают в соцсетях и мессенджерах «противники». По словам Крючкова, летом они пытались напугать автовладельцев и спровоцировать панический спрос.
По его мнению, причиной такой информации стало то, что «атаки на приграничные регионы захлебнулись, дроны сбиты, контрнаступ забыт».
Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России пока никак не повлияли на фактический процесс нефтепереработки, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru