Власти Крыма опровергли дефицит топлива в регионе

Он утверждает, что эти фейки раскручивают в соцсетях и мессенджерах «противники». По словам Крючкова, летом они пытались напугать автовладельцев и спровоцировать панический спрос.

По его мнению, причиной такой информации стало то, что «атаки на приграничные регионы захлебнулись, дроны сбиты, контрнаступ забыт».

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России пока никак не повлияли на фактический процесс нефтепереработки, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.



