Власти Калининградской области ввели QR-коды для посетителей кафе

Кафе и рестораны в Калининградской области с 8 октября можно будет посетить только при наличии QR-кода о вакцинаци, сообщает пресс-служба пресс-служба правительства региона.

Также предприятия общепита будут доступны посетителям со справкой о перенесенном коронавирусе.

В администрации области отметили, что новые ограничения вводятся из-за ситуации с COVID-19. При этом QR-код или справка с 1 ноября потребуется также при посещении спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров.

Ранее о введении QR-кодов для посещения фитнес-центров, театров, кинотеатров, цирков и концертов объявили власти Самарской области. Ограничение вступает в силу с 11 октября.

