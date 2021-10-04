Власти Калининградской области ввели QR-коды для посетителей кафе
Кафе и рестораны в Калининградской области с 8 октября можно будет посетить только при наличии QR-кода о вакцинаци, сообщает пресс-служба пресс-служба правительства региона.
Также предприятия общепита будут доступны посетителям со справкой о перенесенном коронавирусе.
В администрации области отметили, что новые ограничения вводятся из-за ситуации с COVID-19. При этом QR-код или справка с 1 ноября потребуется также при посещении спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров.
Ранее о введении QR-кодов для посещения фитнес-центров, театров, кинотеатров, цирков и концертов объявили власти Самарской области. Ограничение вступает в силу с 11 октября.
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