Власти Ставропольского края объявили о введении QR-кодов
На Ставрополье посещения кафе, объектов культуры и спорта будет возможно только с QR-кодами о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
По словам главы региона, это станет единственным ограничением, которое будет введено. По словам Владимирова, мера была разработана в Ставропольском крае в апреле 2020 года, почти сразу после Москвы.
По данным губернатора, мера позволит ограничивать заболеваемость в местах скопления людей. «Мы их ввели для того, чтобы нарабатывать элементы, где у нас максимальные заражения происходят. Чтобы уже точечно реагировать, а не с пушки по воробьям стрелять».
Владимиров уточнил, что в регионе рассматривают возможность введения QR-кодов и в общественном транспорте
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