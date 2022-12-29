Власти Энгельса проверяют сообщения о работе ПВО
Оперативные службы проверяют информацию о работе средств ПВО вблизи города Энгельс в Саратовской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы губернатора региона Диана Бурлаченко в беседе с РИА Новости.
Ранее в Сети появились сообщения о звуках взрывов в районе аэродрома в Энгельсе, которые, предположительно, стали следствием работы систем ПВО.
«Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется. На место, о котором пишут жители, выехали оперативные службы для проверки», — указала Бурлаченко.
В четверг средства ПВО сработали в Белгородской и Брянской областях, по данным местных властей, пострадавших нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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