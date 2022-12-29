Власти Энгельса проверяют сообщения о работе ПВО

Оперативные службы проверяют информацию о работе средств ПВО вблизи города Энгельс в Саратовской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы губернатора региона Диана Бурлаченко в беседе с РИА Новости.

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Ранее в Сети появились сообщения о звуках взрывов в районе аэродрома в Энгельсе, которые, предположительно, стали следствием работы систем ПВО.

«Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется. На место, о котором пишут жители, выехали оперативные службы для проверки», — указала Бурлаченко.

В четверг средства ПВО сработали в Белгородской и Брянской областях, по данным местных властей, пострадавших нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОСаратовская Область
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